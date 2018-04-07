Верес – Шахтер: смотрите футбол на 24 Канале

24 Канал продолжает трансляцию матчей футбольного клуба "Верес". Новобранец украинской Премьер-лиги уже в первый сезон в элите сумел выбиться в группу лидеров. 7 апреля команда из Ровно принимает донецкий "Шахтер".

Матч между "Вересом" и "Карпатами" состоится в рамках 26 тура УПЛ во Львове на "Арене Львов".

Поединок начнется в 14:00, а желающие смогут следить за поединком в телеэфире. Кроме того, посмотреть поединок можно на сайте 24 канала и на сайте "Футбол 24".

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Сейчас "Верес" занимает пятую строчку в турнирной таблице (33 очка), а "Шахтер" идет первым с 60 пунктами в активе. В прошлом туре жители на выезде расписали нулевую ничью с "Ворсклой", которая разместилась на третьем месте в турнирке, а "горняки" разгромили со счетом 3: 0 луганскую "Зарю".

Верес – Шахтер: смотрите онлайн