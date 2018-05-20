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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Верес" и "Мариуполь" сыграли вничью

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К последней игре в чемпионате против "Мариуполя" подопечные Демченко подошли, сыграв 9 подряд матчей без побед. Поэтому после этого матча "Мариуполь" с 39 очками остался на 5 месте, "Верес" с 35 пунктами оказался на 6 позиции.

На этот раз "Верес" был близок к тому, чтобы наконец обыграть своих соперников.

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На 61-й минуте Кожанов красивым ударом открыл счет в матче. Однако мариупольцы поражения таки избежали. Гол Диденко принес гостям ничью 1:1.

В матче, который решал судьбу третьей ступени, "Ворскла" обыграла "Зарю" благодаря голам Кулача и Васина. Так итоговая таблица чемпионата Украины выглядит так: "Шахтер" – первый и будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. "Динамо" ждет квалификационный раунд турнира. Путевку в групповой этап Лиги Европы получила "Ворскла". Туда же через сито квалификации попытаются попасть "Заря" и "Мариуполь".

Турнірна таблиця
Турнирная таблица

В группе выбывание тримуфувала "Александрия", которая опередила "Карпаты". Элитный дивизион покидает "Сталь", ну а "Звезду" и "Черноморец" ждут переходные матчи с представителями первой лиги.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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