14:45
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Верес" вернул в команду трех игроков, которые избили таксиста

90 Читати новину українською
Олег Шандрук (слева)
Олег Шандрук (слева) / nkveres.club

Руководство "Вереса" приняло решение возобновить трудовые отношения с игроками, которых накануне выгнали из клуба из-за нарушения дисциплины.

Ранее на официальных ресурсах "Вереса" появилось официальное заявление руководства клуба об увольнении Котляра, Заикина и Барабаша. Однако впоследствии, в стане "красно-черных" решили дать шанс игрокам.

Читайте также: Юрий Бакалов стал новым главным тренером ФК "Львов"

На базе клуба собралась вся команда и просила у руководства и болельщиков вернуть игроков. Сами виновники тоже просили прощения за свой поступок.

Окончательное решение принял главный тренер "Вереса" Олег Шандрук, который вернул игроков в команду.

"Дисциплина и порядок – без этих составляющих не будет нужного результата на поле. Мы единодушно поддержали решение руководства об увольнении этих игроков. Однако выслушав ребят, поговорив с командой, готовы просить руководство изменить свое решение", – сказал Шандрук.

Напомним, что инцидент произошел еще в ночь на субботу, 11 августа. Как сообщили в полиции, к ним обратился обеспокоенный таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за предоставленные услуги, избили его и скрылись.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
сегодня, 12:29 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
58 3053
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Говерла" одержала седьмую победу на старте первенства
 24 октября 2011 , 09:02
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
"Тоттенхэм" намерен вернуть Бербатова
 16 января 2014 , 23:05
Победить любой ценой. Беларусь - Украина. Анонс матча
 9 октября 2014 , 10:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук