"Верес" вернул в команду трех игроков, которые избили таксиста

Руководство "Вереса" приняло решение возобновить трудовые отношения с игроками, которых накануне выгнали из клуба из-за нарушения дисциплины.

Ранее на официальных ресурсах "Вереса" появилось официальное заявление руководства клуба об увольнении Котляра, Заикина и Барабаша. Однако впоследствии, в стане "красно-черных" решили дать шанс игрокам.

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На базе клуба собралась вся команда и просила у руководства и болельщиков вернуть игроков. Сами виновники тоже просили прощения за свой поступок.

Окончательное решение принял главный тренер "Вереса" Олег Шандрук, который вернул игроков в команду.

"Дисциплина и порядок – без этих составляющих не будет нужного результата на поле. Мы единодушно поддержали решение руководства об увольнении этих игроков. Однако выслушав ребят, поговорив с командой, готовы просить руководство изменить свое решение", – сказал Шандрук.

Напомним, что инцидент произошел еще в ночь на субботу, 11 августа. Как сообщили в полиции, к ним обратился обеспокоенный таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за предоставленные услуги, избили его и скрылись.

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