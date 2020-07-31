Недавно в СМИ заметили, что на социальной странице в Instagram кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук появились десятки тысяч ботов, то есть "накрученных" аккаунтов. Сама Верещук это подтвердила.

Что говорит Верещук?

Она заявила, что действительно на нее за короткое время подписались десятки тысяч ботов. Но, она подчеркнула, что ничего не покупала. Об этом нардеп написала на своей странице в фейсбуке.

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Это работают некоторые "доброжелатели". Наверное, с целью заявить, что я покупаю ботов. Мои помощники уже пару дней пытаются решить эту проблему. Пока, она остается. Так или иначе, мы это решим,

– написала нардеп.

Также она считает, что с точки зрения технологий медиавойны – "это вчерашний день" и "эти безделушки не помогут". Также она обратилась к своим врагам:

Также, запомните: я ничего не забываю, все долги отдаю. С процентами. Итак, подумайте. Ирка, она такая,

– отметила Верещук.

Что известно о ботах Верещук?

В понедельник, 27 июля, у Верещук было меньше, чем 1500 фолловеров. Уже к среде их количество превысило 42 тысячи.

Количество подписчиков Ирины Верещук резко возросло / Скриншот dymka.com.ua

Затем администрация соцсети заблокировала несколько сотен неактивных аккаунтов, которые предназначены для накрутки подписчиков. Сейчас у нее их 32,9 тысяч.

Количество подписчиков у Верещук сейчас / Скриншот 24 канала

Справка. Боты – это пустые профили без публикаций, большинство из них даже не из Украины. Их создают, чтобы "накрутить" подписчиков, то есть создать представление активности и популярности страницы.

Что известно об Ирине Верещук?