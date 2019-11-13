Когда проведут референдум о продаже земли иностранцам: заявление Кабмина

Вопрос проведения референдума о продаже земли иностранцам прописали в законопроекте №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Представительница правительства в Раде Ирина Верещук объяснила, что получается так, что референдум будет после того, как законопроект будет принят, пишет "РБК-Украина".

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"Сейчас нет законопроекта о референдуме", – заявила Верещук.

О каком референдуме идет речь?

Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

Что предусматривает законопроект №2178-10?

В этом документе – важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все крупные агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

Что еще предусматривает законопроект:

Отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.

Права на покупку земли не будут иметь физ- и юрлица, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

Иностранцы и лица без гражданства смогут становиться владельцами земли в порядке наследования по закону, но обязаны сделать отчуждение земель в течение года со дня приобретения права собственности.

До 1 января 2024 года будет запрещено покупать землю юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине больше 3 лет.

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