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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Когда проведут референдум о продаже земли иностранцам: заявление Кабмина

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      Представительница правительства в Раде Ирина Верещук
      Представительница правительства в Раде Ирина Верещук / kmu.gov.ua

      Вопрос проведения референдума о продаже земли иностранцам прописали в законопроекте №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

      Представительница правительства в Раде Ирина Верещук объяснила, что получается так, что референдум будет после того, как законопроект будет принят, пишет "РБК-Украина".

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      "Сейчас нет законопроекта о референдуме", – заявила Верещук.

      О каком референдуме идет речь?

      Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

      1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

      2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Что предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе – важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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      Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все крупные агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

      Что еще предусматривает законопроект:

      • Отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.
      • Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.
      • Права на покупку земли не будут иметь физ- и юрлица, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.
      • Иностранцы и лица без гражданства смогут становиться владельцами земли в порядке наследования по закону, но обязаны сделать отчуждение земель в течение года со дня приобретения права собственности.
      • До 1 января 2024 года будет запрещено покупать землю юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине больше 3 лет.

      Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Верховная Рада Референдум Законодательство
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