Верх цинизма: пророссийская власть Крыма провела мероприятия ко Дню депортации крымских татар

В поселке Сирень, расположенном в Бахчисарайском районе, пророссийская власть Крыма провела траурный митинг. Люди со снимками депортированных и погибших крымских татар прошлись "Бессмертным репрессированным эшелоном".

Об этом сообщили на странице сообщества "Roksolana Today & Крым" в Twitter.

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"Есть ли предел цинизма?" – подписали фото с траурного митинга участники сообщества.

В сети людей возмутило проведение такого мероприятия пророссийскими оккупантами.

Они бы еще написали: спасибо Сталину за то, что спас крымских татар от бандеровцев 44-го,

– пишут пользователи соцсетей.

Отметим, что на митинг пришел и глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов. В своей речи он сказал, что с возвращением Крыма в состав РФ, у людей появилась уверенность в том, что традиции и культура народов, пострадавших от депортации, будут развиваться.

Добавим, что в самом Бахчисарае люди собирались у железнодорожного вокзала, откуда в 1944 году отправлялись поезда с депортированными крымскими татарами. К памятной таблички, установленной на здании вокзала, они несли цветы. За собранием пристально следили российские силовики, которые патрулировали привокзальную площадь.