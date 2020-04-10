Верховная Рада может разрешить обработку личных данных без согласия лица во время карантина

Верховная Рада может разрешить персональную обработку данных без согласия лиц во время пандемии. Также парламентарии могут принять процедуру создания временных учреждений здравоохранения.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни". Законопроект был зарегистрирован в парламенте 10 апреля, пока его обрабатывает профильный комитет.

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Создание спецгоспиталей и обсерваторов

Документ, в частности, разрешает во время карантина, в случае необходимости, органам местной власти создавать специализированные госпитали и обсерваторы. Для таких медучреждений могут использовать помещения и имущество других учреждений. Такие специализированные госпитали могут функционировать без дополнительных требований, в частности – лицензий.

Учреждения здравоохранения смогут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников. Если медицинский работник на момент заключения контракта имеет основное место работы, то за ним сохранится должность.

Требования к обсервации и самоизоляции

Самоизоляции и обсервации, определяет проект, подлежат лица, которых определили в решении об установлении карантина.

Люди, которые хотят покинуть территорию карантина, должны получить для этого справку. Ее будут выдавать по результатам медицинского обследования.

Граждане, находящиеся в местах самоизоляции и обсервации, получат листок нетрудоспособности, который будет оплачен согласно законодательству.

Обработка персональных данных

Законопроект также позволяет на период карантина обработку персональных данных без согласия лица. В частности, это – информация о состоянии здоровья, места госпитализации или самоизоляции, паспортных данных, работы. Эту информацию будут использовать исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий. В течение 30 дней после окончания карантина эта информация будет обезличена или уничтожена.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 апреля. Главный вопрос этого заседания – изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы Украины с COVID-19. Законопроект №3320 тоже ожидают на повестке дня.



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