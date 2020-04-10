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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Верховная Рада может разрешить обработку личных данных без согласия лица во время карантина

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      Местные власти смогут создавать временные госпитали / Газета "День"

      Верховная Рада может разрешить персональную обработку данных без согласия лиц во время пандемии. Также парламентарии могут принять процедуру создания временных учреждений здравоохранения.

      В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни". Законопроект был зарегистрирован в парламенте 10 апреля, пока его обрабатывает профильный комитет.

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      Создание спецгоспиталей и обсерваторов

      Документ, в частности, разрешает  во время карантина, в случае необходимости, органам местной власти создавать специализированные госпитали и обсерваторы. Для таких медучреждений могут использовать помещения и имущество других учреждений. Такие специализированные госпитали могут функционировать без дополнительных требований, в частности – лицензий.

      Учреждения здравоохранения смогут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников. Если медицинский работник на момент заключения контракта имеет основное место работы, то за ним сохранится должность.

      Требования к обсервации и самоизоляции

      • Самоизоляции и обсервации, определяет проект, подлежат лица, которых определили в решении об установлении карантина.
      • Люди, которые хотят покинуть территорию карантина, должны получить для этого справку. Ее будут выдавать по результатам медицинского обследования.
      • Граждане, находящиеся в местах самоизоляции и обсервации, получат листок нетрудоспособности, который будет оплачен согласно законодательству.

      Обработка персональных данных

      Законопроект также позволяет на период карантина обработку персональных данных без согласия лица. В частности, это – информация о состоянии здоровья, места госпитализации или самоизоляции, паспортных данных, работы. Эту информацию будут использовать исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий. В течение 30 дней после окончания карантина эта информация будет обезличена или уничтожена.

      Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 апреля. Главный вопрос этого заседания – изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы Украины с COVID-19. Законопроект №3320 тоже ожидают на повестке дня.

      Відповідальність за порушення карантину
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Больница Верховная Рада
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