Верховная Рада приняла Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году

Народные депутаты Украины приняли проект Постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году. Соответствующее решение нардепы приняли 18 декабря

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

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За принятие документа проголосовали 232 народных избранников, против – 9, не голосовали – 92 депутата.

Целью данного проекта Постановления является определение перечня годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

Проектом постановления рекомендуется Кабинету министров Украины создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2019 году, а также разработать планы мероприятий.

В учреждениях культуры рекомендуется организовать тематические выставки, экспозиции, приуроченных к памятным датам и юбилеям, проработать вопрос о включении наиболее выдающихся дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО.

Госкомтелерадио рекомендовано создавать теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. "Укрпочте" предложено издать почтовые конверты и почтовые марки, а Нацбанку предложили изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2019 года.