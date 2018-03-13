Верховная Рада приняла закон о содействии судостроительной отрасли

13 марта Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 6475 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)". Законом установлено удлинение максимального срока переработки товаров, которые ввозятся в Украину предприятиями судостроительной промышленности, с одного до двух лет.

Об этом информирует пресс-центр Верховной Рады Украины.

Законом установлен особый срок переработки для предприятий судостроительной отрасли сроком в 730 дней. Авторы закона утверждают, что действующее до недавнего времени ограничение на переработку судостроителями импортного сырья является "крайне недостаточным", судя по срокам внешнеэкономических контрактов.

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Украинская судостроительная отрасль имеет значительный экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики.

Одно рабочее место в судостроительной промышленности создает 8 рабочих мест в других отраслях экономики,

— отмечают авторы закона.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения денег бывшим первым заместителем директора одного из государственных портовых операторов Николаевщины.