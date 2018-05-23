09:54
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Верховная Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде

51 Читати новину українською
Верховная Рада
Верховная Рада / Фото из открытых источников

В среду, 23 мая, Верховная Рада планирует начать рассмотрение президентского законопроекта об Антикоррупционном суде уже во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.

Читайте также: Парубий обнародовал трудности, возникающие в Раде перед голосованием за Антикоррупционный суд

Первым блоком Рада должна рассмотреть вопрос ратификации, в частности, два президентских законопроекта "О присоединении Украины к Метрической конвенции" и "О денонсации Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45"

Следующим в повестке дня идет уже доработанный проект "О Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".

Также депутаты начнут рассмотрение во втором чтении проекта закона "О Высшем антикоррупционном суде", внесенного Президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2017 года.

Читайте также: Порошенко ведет себя как бизнесмен в вопросе создания Антикоррупционного суда, – эксперт

Парламентарии должны принять проект "О Рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".

Последним блоком запланировано рассмотрение еще двух ратификаций, а именно законопроекта "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и проекта закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".

С 16:00 депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Теги: Новости Украины Законодательство Законопроект Антикоррупционный суд Новости Киева Верховная Рада Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук