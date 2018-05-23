Верховная Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде
В среду, 23 мая, Верховная Рада планирует начать рассмотрение президентского законопроекта об Антикоррупционном суде уже во втором чтении.
Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.
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Первым блоком Рада должна рассмотреть вопрос ратификации, в частности, два президентских законопроекта "О присоединении Украины к Метрической конвенции" и "О денонсации Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45"
Следующим в повестке дня идет уже доработанный проект "О Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".
Также депутаты начнут рассмотрение во втором чтении проекта закона "О Высшем антикоррупционном суде", внесенного Президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2017 года.
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Парламентарии должны принять проект "О Рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".
Последним блоком запланировано рассмотрение еще двух ратификаций, а именно законопроекта "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и проекта закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".
С 16:00 депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.