Верховная Рада рекомендовала создать музей на Почтовой площади

Народные депутаты выступили за создание музея на Почтовой площади в Киеве. Парламент своим постановлением рекомендовал Кабмину внести место раскопок в список памятников национального значения.

Депутаты говорили о строительной площадке, где во время возведения торгово-развлекательного центра еще в 2014 году обнаружили улицу времен Киевской Руси и артефакты 11-12 века. Строительство заморозили, а на проведение раскопок не выделяют средства уже более года.

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Активисты с 20 июня проводят на Почтовой площади бессрочную акцию протеста. Они требуют расторгнуть договор с застройщиком и создать на этом месте Музейное пространство. Это решение должна принять столичная власть.

Рекомендовать Кабинету министров создать национальный музей "Центр средневекового города" на территории открытия памятника на Почтовой площади в Киеве и запретить любые строительные работы, где были объекты культурного наследия,

– прокомментировал народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий.

Видео комментария Княжицкого относительно музея на Почтовой площади в Киеве

Напомним, 21 июня Киевский городской совет на своем заседании должен был рассмотреть согласованный проект решения по сохранению артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.