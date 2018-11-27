Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября

Большинство в принципе не различает понятия "военное положение", "военные действия" и "состояние войны".

1. Нынешняя Верховна Рада представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины.

Чувство гражданского долга и элементарное ощущение реальной опасности отсутствует полностью. Основной мотив всех действий – выборы, прочее совершенно очевидно – вторично.

2. Командование ВСУ предполагало агрессивные действия со стороны РФ, но, судя по всему, не рассчитывало на столь идиотский захват кораблей и моряков.

3. К сожалению УКР СБУ и ГУР МО, с 2014 года так и остались бесполезными для страны синекурами. Однозначно в рейс нельзя было отправлять военнослужащих с близкими родственниками на аннексированных территориях (никто даже не почесался), а "доклад о состоянии противника", которым оперировал Президент, при всем к нему уважении, по всей вероятности – не более чем продукт работы нескольких волонтерских групп, собирающих инфу по открытым источникам...

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4. Россия продемонстрировала полный военный дилетантизм и развал системы управления. Судя по переговорам (лексикон, тезисы) их командиры кораблей – малообразованные бескультурные люди, практически неспособные к действиям в сложной обстановке. Их начальство – перестраховщики, которые принимают непродуманные и неэффективные решения

5. Кремль дав команду "не пускать, но войну не начинать" был совершенно не готов к произошедшему. Команду на захват кораблей отдали как вынужденную меру, чтобы хотя бы не оставить явных свидетелей, это мы уже увидели.

6. Все вчерашние выступления со стороны России предназначены исключительно для внутреннего потребления. Со стороны Украины и международной общественности сделанные вчера заявления и публикации воспринимаются как болезненный бред людей, живущих в параллельной реальности.

7. Судя по темпам созыва Совбеза ООН, практически мгновенному отметанию российского проекта резолюции и единой позиции представителей всех ведущих государств – проукраинская часть ООН была готова к подобному развитию событий и ждала нужного прецедента.

8. Главным результатом вчерашнего дня на самом деле стало официальное обращение нашего парламента, выбитое из депутатов буквально пинками, к мировой общественности с просьбой введения стабилизационного военно-морского контингента. В совокупности с принятым военным положением это очень важный и сильный ход. Карта, которая и будет дальше разыгрываться.

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Автор: Александра Сурков

Источник: site.ua