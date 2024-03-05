У Верховній Раді скасували 3 дні голосування

У Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня. Голова фракції "Слуга народу" розповів, в чому причина.

Першими про скасування засідань цього пленарного тижня повідомили нардепи з партій "Голос" та "Європейська солідарність". Останні розкритикували перерві в роботі й заявили, що парламент мав би працювати над нагальним законопроєктом щодо вдосконалення мобілізації.

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Цього тижня засідань у ВР не буде

Депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко сказали, що офіційною причиною скасування засідань з 6 по 8 березня названо підготовку звіту для Конгресу США та візиту депутатів від "Слуги народу" на передову.

Тим часом джерела "Української правди" повідомили, що напередодні відбулося засідання погоджувальної ради, на якому депутати "Європейської солідарності" та "Голосу" протестували, що їх не відпускають у закордонні відрядження.

Натомість джерела "РБК-Україна" додали, що опозиція погрожує ставити всі свої поправки та гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження. Зрештою, депутати домовились, що розглядатимуть законопроєкти, які виносяться у першому читанні. Однак засідання все ж скасували.

Водночас депутат Железняк пов’язує скасування засідань із тим, що неможливо голосувати за "хотєлкі ОП" без голосів "союзників". Він додав, що в період з 6 по 7 березня Рада мала розглянути 48-м законопроектів. Я

Реакція "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що у депутатів фракції є "термінове і важливе завдання" на передовій, яке напряму впливає на допомогу партнерів. За його словами, коли воно буде виконане – депутати повернуться до роботи в сесійній залі.

Багато питань щодо формату роботи ВР цього тижня. Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом,

– завив Арахамія.

Він додав, що поїздки на передову нардепі не повинні анонсуватися з питань безпеки.

Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент,

– заявив він.