В Верховной Раде зарегистрировали постановление о местных выборах 2020
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)". Документ передали на рассмотрение руководству парламента.
Рада должна назначить выборы за 90 дней до проведения
Документ поступил в Верховную Раду 8 июля. Об этом сообщает сайт парламента.
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Пока текст постановления не обнародован. Авторами документа являются члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Отметим, что спикер Дмитрий Разумков обратился к парламентариям и, в частности, руководителям профильных комитетов с просьбой заняться вопросом местных выборов. Согласно закону, парламент обязан назначить выборы за 90 дней до даты их проведения.
Что известно о местных выборах в 2020 году
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
- На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым спискам. Образец нового бюллетеня уже продемонстрировали нардепы от "Слуги народа".
- Ранее ЦИК просил Кабмин и Верховную Раду выделить деньги на местные выборы в октябре 2020 года. На проведение голосования не хватает больше миллиарда гривен.