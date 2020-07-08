В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)". Документ передали на рассмотрение руководству парламента.

Рада должна назначить выборы за 90 дней до проведения

Документ поступил в Верховную Раду 8 июля. Об этом сообщает сайт парламента.

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Пока текст постановления не обнародован. Авторами документа являются члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Отметим, что спикер Дмитрий Разумков обратился к парламентариям и, в частности, руководителям профильных комитетов с просьбой заняться вопросом местных выборов. Согласно закону, парламент обязан назначить выборы за 90 дней до даты их проведения.

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