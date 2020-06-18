17 июня 2020 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления Национального Банка Украины по выводу банка "Финансовая Инициатива" с рынка.

Суд признал действия НБУ противоправными и отменил постановление правления Национального банка. Об этом сообщают Украинские новости.

Об этом стало известно из заявления акционера банка Олега Бахматюка, который прокомментировал решение Верховного суда. Неправомерное решение НБУ по выводу стабильного банка с рынка он считает преступным: "Верхом цинизма было проводить такие действия за счет дисконта государственных облигаций, которые банк имел на балансе". Основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая Инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа. Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка "Финансовая Инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене. Еще в 2017 году решениями судов была признана незаконность списания ОВГЗ, Национальный Банк Украины обязали компенсировать сумму ущерба, нанесенного неправомерными действиями, в размере 618,450 млн грн. В 2018 году НБУ признал свои незаконные действия и подписал мировые соглашения с Фондом гарантирования вкладов (который на тот момент был распорядителем Банка) и компенсировал 618,450 млн грн.

"5 лет мы доказывали свою правоту, которая и так была очевидной для всего рынка: банк мог работать, – заявил Бахматюк. – Активы банка на дату введения временной администрации составляли 15,3 млрд грн. "Финансовая инициатива" входила в 20 крупнейших банков Украины и не было бы никаких проблем ни с депозитами (депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн), ни с обслуживанием рефинансирования. Это были сознательные противозаконные действия со стороны чиновников НБУ, только прикрывались лозунгами "очистки банковской системы", а не проводили их".

Бахматюк заявил, что справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка важно для всего общества, и он будет действовать в правовой способ, чтобы не допустить повторения такой несправедливости.