Верховный суд США упразднил конституционное право на аборт: Байден выступил с резкой критикой

Верховный суд США 24 июня вынес приговор, фактически отменивший конституционное право граждан на аборт. Джозеф Байден выразил резкую критику этого решения.

Президент акцентировал, что это трагическая ошибка для страны. Речь идет об отмене решения по делу Роу против Уэйда 1973 года.

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Запрет абортов уже ввели 13 штатов

Теперь отдельные регионы США могут запретить процедуру на своей территории. В частности, по состоянию на момент принятия решения было известно уже о 13 штатах, которые планируют это сделать. Там приняли так называемые триггерные законы, поэтому запрет абортов начал действовать с момента принятия решения Верховного суда.

Сегодняшняя отмена решения Роу против Уэйда является кульминацией сознательных усилий в течение десятилетий, чтобы нарушить баланс нашего законодательства. Это реализация крайней идеологии и трагической ошибки Верховного суда,

– написал президент США.



Публикация Джозефа Байдена в твиттере / Скриншот

Сколько женщин потеряли право делать аборт

Этот вопрос исследовала американская организация здравоохранения Planned Parenthood. По данным их аналитиков, доступ к абортам отняли примерно у 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.

Это решение выходит за рамки абортов и противоречит воле американского народа. Это неправомерное решение касается власти и контроля. Какие права этот суд заберет дальше? Кто имеет власть над вами, у кого есть полномочия принимать решения за вас и кто может контролировать ваше будущее?

– спросили у Planned Parenthood

Там подчеркнули, что каждый человек должен иметь свободу контролировать свое тело и жизнь. То есть ни один судья, ни один политик, ни один запрет никогда не должны блокировать личные медицинские решения или определять курс чьей-то жизни.

В каких штатах ограничили аборты / Изображение BBC

Почему это решение поддерживали

Журналисты BBC пообщались с активисткой, выступавшей за запрет абортов. Она акцентировала внимание на том, что такое решение поможет спасти детей. Мол, в восторге от того, что ее штат входит в список введших запрет.

"Недостаточно просто сделать это законом страны. Быть за жизнь значит сделать (аборт – 24 канал) немыслимым", – сказала американка. Следует заметить, что в момент оглашения решения Верховного суда под его зданием был митинг консерваторов, праздновавших ограничение конституционных прав.



Активисты против абортов отпраздновали это решение возле Верховного суда / Фото EPA

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