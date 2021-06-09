Верховный Суд запретил компании Фирташа требовать 300 миллионов с Одесского припортового завода

9 июня 2021 , 21:18
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Источник:

Интерфакс-Украина

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что Верховный Суд отказал компании Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа в исполнении решения Стокгольмского арбитража. Речь шла о взыскании более $300 млн с Одесского припортового завода за поставки газа.

По словам Сенниченко, это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно ставит точку в деле.

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Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более – претендовать на все предприятие,
 –  подчеркнул глава Фонда госимущества.

Детали от Сенниченко

  • В целом претензии Ostchem по основному долгу составляли 193 миллиона долларов, кроме того – 57 миллионов долларов пени и более 67 миллионов долларов начисленных процентов.
  • Ostchem может подать иск в другой стране. Однако на практике это решение было бы бессмысленным.
  • Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в странах, где находится имущество предприятия или его филиала. В то же время активы ОПЗ сосредоточены в Украине – это защищает их от будущих шагов.
  • Это решение является очень важным для проведения прозрачной приватизации завода.
  • Все потенциальные покупатели будут знать, что его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы. Это кардинально повысит стоимость активов.
  • По словам Сенниченко, "Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможные переговоры о реструктуризации или другие соглашения будут исключительно конструктивными".

Что говорят в Group DF

  • В Group DF, в которую входит Ostchem, заявили, что узнали об этом решении с удивлением.
  • Юристы группы компаний ожидают официального текста решения суда, прежде чем предлагать ответные меры.
Обратите внимание! Еще в 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 миллионов за газ.
Автор: Мар'яна Бекало