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      Верховный суд Европы принял решение, которое не позволит РФ прекратить транзит газа Украиной

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      Польша выиграла важную для Украины газовое дело в суде ЕС
      Польша выиграла важную для Украины газовое дело в суде ЕС / Фото из открытых источников

      Польша выиграла в суде Европейского Союза спор с Еврокомиссией по газопроводу OPAL, который является ветвью "Северного потока-1". Суд отменил предыдущее решение ЕС, которое позволяет российскому Газпрому транспортировать больше газа по этому газопроводу.

      В докладе польской компании PGNiG говорится, что "соответствующее решение было принято в нарушение принципов энергетической солидарности". Таким образом, суд поддержал аргументы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не оценила его влияние на энергетическую безопасность Польши, сообщает "Польськое радио".

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      К слову, решение Еврокомиссии от 2016 года, которое оспаривала польская сторона, позволяло "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода с 50 до 100%. На стороне Варшавы были также Литва и Латвия, на стороне Еврокомиссии – Германия.

      Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський приветствовал такое решение Верховного суда Европы. Он отметил, что оно поддерживает энергетическую безопасность не только Польши, но и таких стран, как: Украина, Литва, Латвия и Эстония.

      Приговор суда ЕС имеет большое значение в перспективе неотложного прекращения транзитного соглашения по российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL "Газпрому" придется сократить использование "Северного потока", из-за чего он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Комиссией и Украиной ",
      – прокомментировал решение суда Тхужевський.

      Он также добавил, что победа Польши снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может поразить и другие страны региона, включая и саму Польшу.

      Решение суда ЕС должно вступить в силу немедленно, но в Еврокомиссии есть два месяца, для его обжалования.

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      Теги: Еврокомиссия Новости России Евросоюз Газовый конфликт Нафтогаз Рынок газа Газпром Газ Европа Новости Польши
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