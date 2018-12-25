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      "Верховный суд Крыма" в который раз отметился позорными решениями в отношении украинских моряков

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      Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей еще 5 украинских моряков
      Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей еще 5 украинских моряков / Соцсети

      25 декабря в оккупированном Россией Крыму судья так называемого "Верховного суда" "республики" отказал в удовлетворении апелляционных жалоб пяти украинским морякам, которых агрессор обстрелял и захватил близ Керченского пролива 25 ноября.

      Как передает ресурс "Крым. Реалии", соответствующее решение было принято в отношении матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко, мичмана Андрея Шевченко и капитана третьего ранга Владимира Лесового.

      Читайте также: Все украинские моряки признают себя военнопленными РФ до конца года, – адвокат

      Кроме того, "Верховный суд Крыма отклонил апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.

      Зинченко и Шевченко будут находиться под стражей до 24 января 2019 года.

      Адвокат Зинченко Эмине Авамилева заявила, что произошел вооруженный конфликт, и ее подзащитный после этого имеет статус военнопленного, а вопрос содержания под стражей должен был рассматривать военный суд. Относительно Шевченко, то его адвокат Татьяна Окушко заявила, что в момент задержания ее подзащитному в течение суток не предоставляли адвоката, а сейчас не предоставлены надлежащие условия содержания. Как отметила она, в Москве были морозы до -20 градусов, а он является одетым в легкую одежду и летние кроссовки. Следовательно, такое обращение с моряком адвокат расценивает как пытки. Сам Шевченко после суда сообщил, что на его имя поступили две посылки, но до сих пор ничего ему не выдали, в то же время в московском СИЗО ему предоставили ботинки без шнурков, которые спадают с ног,
      – говорят журналисты.

      Следующее заседание относительно пленных украинских моряков должно состояться в среду, 26 декабря.

      "Поступили еще пять апелляций. Относительно Безъязычного, Гриценко, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука. Что касается еще четырех моряков, то жалоб на арест нет", – рассказала в комментарии журналистам представительница "Верховного суда Крыма".

      По словам одного из представителей группы адвокатов, которая защищает украинских моряков, Сергея Бадамшина, Керченский "горсуд" отказал раненым украинским военнопленным Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и Василию Сороке в восстановлении срока на обжалование заключения под стражу.

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      "Ожидаем решения относительно Владимира Терещенко. К сожалению, адвокат по назначению сначала не обжаловал меру пресечения, избранной для моряков. Взятие под стражу указанных военнопленных будет обжаловано в кассационном порядке, а вопросы о нарушении адвокатом стандартов защиты в уголовном деле будут предметом внутрикорпоративного разбирательства", – добавил он.

      Адвокат, Росія, Крим, моряки, Верховний суд, арешт

      Напомним, 19-21 декабря так называемый суд Крыма отклонил апелляционные жалобы 9 из 24 украинских моряков, задержанных пограничниками из России 25 ноября и впоследствии оккупанты их арестовали. В частности, говорится о таких украинцах: Владимире Варимезе, Андрее Оприске, Юрии Будзиле, Сергее Цибизове, Богдане Головаше, Сергее Попове, Михаиле Власюке и Викторе Безпальченко. Заметим, что всем лишь сократили на 1 день срок пребывания под стражей.

      Впоследствии "Верховный суд Крыма" оставил под стражей и члена экипажа катера "Никополь" Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка. Срок их содержания под стражей также истекает 24 января 2019 года.

      Как украинские моряки попали в плен к россиянам?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей все же продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПЛЕНЕННЫХ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ:
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Конфликт в Азовском море Новости России Судьи
      Источник: 24 Канал
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