Верховный суд таки рассмотрит апелляцию Зайцевой на приговор из-за смертельного ДТП

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор из-за смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек. Решение об открытии кассационного производства было принято судьей после внесения поправок к жалобе адвокатом.

Кассационную жалобу рассмотрел судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович, сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Зайцевой Ларису Матвееву.

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По ее словам, жалоба адвоката Зайцевой, ранее возвращена ей на доработку по формальным признакам, после правок признана соответствующей требованиям относительно сроков подачи, формы и содержания.

Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд требует от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства. Взамен участники судебного производства должны направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией про их права и обязанности,

– рассказала Матвеева.

Участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней со дня получения копии решения.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Кассационную жалобу защита Елены Зайцевой подала еще раньше, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, поскольку та не отвечала требованиям.