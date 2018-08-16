Верховный суд Венесуэлы в изгнании "приговорил" Мадуро к 18 годам лишения свободы

Так называемый Верховный суд Венесуэлы в изгнании 15 августа приговорил президента страны Николаса Мадуро к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 25 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание DW.

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В состав самопровозглашенного судебного органа вошли экс-генпрокурор страны Луис Ортега и более 20 юристов, часть из которых находилась в столице Колумбии Боготе, а другая часть в американском штате Майами.



Во время символического заседания президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвинили в коррупции, в частности в получении им взятки в размере 35 миллионов долларов от бразильского строительного конгломерата Odebrecht.



Вместе с тем конгломерат получил ряд контрактов с государственными предприятиями Венесуэлы.



Отмечается, что полученные деньги Мадуро потратил на финансирование предвыборной кампании в 2013 году.



Принятое решение о лишении свободы и штрафа не несет никакой юридической силы в Венесуэле, однако юристы надеются, что таким образом им удастся привлечь внимание общества к кризису, который развился вследствие политики действующего президента Николаса Мадуро.