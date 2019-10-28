Верховный суд запретил взыскивать с компании Коломойского 1,5 миллиарда гривен: детали дела

"Приватбанк" проиграл кассацию в Верховном суде по делу о взыскании задолженности по кредитам с компании "Днеправиа". Она относится к группе компаний "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее решение Верховный суд принял 10 октября. Об этом говорится в решении ВС.

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Таким образом Верховный суд оставил без изменений решения судов низших инстанций. В частности, суд признал недействительными кредитные договоры, по которым "Приватбанк" хотел взыскать с авиакомпании Коломойского 1,5 миллиарда гривен.

Отметим, что в прошлом году ГПУ получила доступ к счетам авиакомпаний "Днеправиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн". Большинство из них, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Что известно о деле "Днеправиа"?"Днеправиа" – украинская авиакомпания, базирующаяся в Днепре. Обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные рейсы. Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днеправиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.



"Приватбанк" потребовал в суде признать, что предыдущие суды нарушили нормы материального и процессуального права, отменив кредитные соглашения с авиакомпанией. В июне 2019 года "Приватбанк" проиграл дело о взыскании 1,5 миллиарда гривен с "Днеправиа" в Центральном апелляционном суде.