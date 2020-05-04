Верховный суд жалуется на давление Венедиктовой и партии "Демократична сокира" в деле "Привата"

Судьи Палаты Верховного Суда Украины подали обращение в Высший совет правосудия. В нем они жалуются на давление по делу о вложении Суркисов в "Приватбанк" и склонение к одной из сторон.

В своем представлении судьи жалуются, что испытывают на себе давление перед каждым заседанием по этому делу. Детали доступны на сайте Судебной власти Украины.

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За несколько дней до и в день проведения каждого судебного заседания в сети Интернет, в СМИ и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти,

– заявляют судьи.

По их словам, утверждения авторов этих публикаций содержат информацию о получении судьями взяток, сговоре с истцами. Кроме того, в них содержатся угрозы.

В частности, судьи жалуются на политическую партию "Демократична сокира". Мол, люди с символикой этой партии, а также футбольного клуба "Динамо" неоднократно проводили митинги под судом, выкрикивали лозунги и требования по этому делу.

Кроме того, судьи жалуются, что представители партии необоснованно обвиняли их во взяточничестве и ангажированности, используя судебные заседания как повод озвучить информацию о сборе средств в поддержку партии.

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Также члены Палаты Верховного суда жалуются на Офис генпрокурора и лично Ирину Венедиктову. Мол, она фактически противопоставляет судебную власть обществу и государству в целом.

Из ее выступления возникает ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто – нет,

– заявили в суде.

Резюмируя, судьи отметили, что считают все это вмешательством в деятельность Верховного суда, а также давлением с целью одобрения конкретного решения.

Что известно о деле Суркисов и "Приватбанка"?Дело напрямую связано с национализацией крупнейшего банка в Украине. Тогда согласно процедуре государство фактически признало семью Суркисов связанной с "Приватбанком" и выкупила их акции за 1 гривну.



В то же время размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен, которые они хотят вернуть. Суд еще в 2017 году постановил вернуть эти деньги, но апелляционные разбирательства продолжаются.