"Верю в Украину": приговоренный к 14 годам тюрьмы узник написал письмо из российского плена

Севастополец, бывший военный моряк МВД Украины, политзаключенный Владимир Дудка впервые за 3 года написал эмоциональное письмо из российского плена. Мужчину незаконно посадили на 14 лет по сфабрикованному делу "украинских диверсантов".

Письмо опубликовала в фейсбуке журналистка 24 канала Екатерина Петренко.

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"Спасибо всем за поддержку, за борьбу за мое освобождение. Я надеялся на справедливое решение, доказывал абсурдность обвинения, но... Получилось, как получилось, другого нельзя было и ожидать. Бог им всем судья. Мы пытались доказать свою невиновность..." – написал заложник Кремля.

Дело в том, что за 3 года незаконного ареста в оккупированном Крыму Дудку подвергали пыткам, не оказывали должной медицинской помощи и не отдавали писем с материковой территории Украины. 15 октября так называемый Верховный суд России оставил в силе приговор и незаконно осудил украинца на 14 лет колонии строгого режима. По словам сына пленника, "за отказ сотрудничать со следствием".

"Мое здоровье в удовлетворительном состоянии. Я один раз общался с терапевтом, и у меня взяли анализы. Вот и все. Так, принимаю таблетки, которые привез с собой. Некоторые закончились, они дали свой аналог. Хочу еще раз встретиться с терапевтом. Написал заявление, надеюсь, что скоро встречусь с врачом. А так все, как всегда", – говорится в письме пленника.

Он также выразил надежду, что скоро увидит и лично скажет "спасибо" украинцам, которые его поддержали и поддерживают до сих пор.

Вы знаете, я верю в Украину. Я знаю, что Украина достойна лучшего и к этому надо стремиться. Я верю в народ Украины. Даст Бог, все будет хорошо. Береги Вас Боже,

– написал политзаключенный.

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Чтобы поддержать заложника Кремля, можно отправить письмо через сервис "Фсин-письмо". Нужно выбрать г. Москва СИЗО-1 ФСИН России (99/1) и ввести инициалы – Дудка Владимир Михайлович, а также указать год рождения – 1964.



Политзаключенные Алексей Бессарабов и Владимир Дудка / Фото "Крым.Реалии"

Что известно о "деле украинских диверсантов"?9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе задержали работников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки. Задержанных пытали электротоком и сфальсифицировали дело в отношении них.



Севастопольский городской суд 4 апреля незаконно приговорил фигурантов Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил штраф Дудке – в размере 350 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен), Бессарабову – 300 тысяч рублей (125 тысяч гривен).



Верховный суд России 15 октября оставил в силе приговор украинцам. Их этапировали в российское СИЗО "Матросская тишина". Оттуда заложников Кремля переправят в другую колонию для отбывания наказания. Родные пленников возлагают надежды только на обмен.