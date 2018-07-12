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22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Верка Сердючка опровергла слухи об окончании карьеры

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Верка Сердючка опровергла слухи об окончании карьеры
Верка Сердючка опровергла слухи об окончании карьеры / Украинское фото

Верка Сердючка называет распространенную в СМИ информацию об окончании карьеры преувеличенными слухами.

12 июля появилась информация о том, что популярный сценический проект Андрея Данилко Верка Сердючка готовится к прощальному турне по Украине.

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Впоследствии в Instagram Сердючки появилось сообщение, которым она опровергла эту информацию.

Исполнитель заверил, что слухи об окончании его карьеры сильно преувеличены.

Хотим опровергнуть распространенную информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об уходе VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены.
Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме,
– говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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