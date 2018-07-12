Верка Сердючка опровергла слухи об окончании карьеры
Верка Сердючка называет распространенную в СМИ информацию об окончании карьеры преувеличенными слухами.
12 июля появилась информация о том, что популярный сценический проект Андрея Данилко Верка Сердючка готовится к прощальному турне по Украине.
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Впоследствии в Instagram Сердючки появилось сообщение, которым она опровергла эту информацию.
Исполнитель заверил, что слухи об окончании его карьеры сильно преувеличены.
Хотим опровергнуть распространенную информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об уходе VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены.
Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме,
– говорится в сообщении.