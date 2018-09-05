Верка Сердючка выступила на российском фестивале "Новая волна": видеофакт

Украинский певец Андрей Данилко, который выступает под сценическим именем Верка Сердючка, поехал в Сочи. Там артист выступил на звездной вечеринке фестиваля "Новая волна".

4 сентября Верка Сердючка стала специально приглашенным гостем на ежегодном фестивале "Новая волна". В 2018 году мероприятие проводят в Сочи. Но на сцену музыкального события артист не вышел, зато отыграл мини-концерт на звездной вечеринке после шоу.

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На кадрах, опубликованных певцом Сергеем Лазаревым, видно, что под зажигательные песни Верки Сердючки танцуют российские артисты и Ани Лорак. Придерживаясь дресс-кода, все знаменитости были одеты в белую одежду. В то же время Андрей Данилко пришел на вечеринку в национальном украинском наряде.

"Сегодня прошел концерт открытия "Новой волны" 2018. А вслед отгремело аfterparty открытия. White party. Dress code: белые костюмы. Было очень красиво и весело. Специальный гость – Верка Сердючка. Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он, конечно, зажег. Нас с Каролиной Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались на полную. Прошу заметить, что мы абсолютно трезвые. Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали. Верка, с возвращением", – написал Сергей Лазарев.

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 4 Вер 2018 р. о 6:14 PDT

Кроме этого, на открытии "Новой волны" присутствовал Филипп Киркоров. Артист объявил тост за Андрея Данилко и, по информации СМИ, в дуэте спел одну из своих песен.