За час кризи в 2020 році податкова служба України недозбирала податки газових компаній і зібрала менше податків з великих корпорацій, ніж повинна була.

Тим часом підприємці, навіть страждаючи від трьох жорстких карантинів без всякої держпідтримки або податкових пом'якшень, продовжували платити ПДВ і ПДФО. Це поглибило податкову нерівність в Україні, створюючи дисбаланс в системі і податкову несправедливість, заявив ексглава ДПС України Сергій Верланов.

"По державному бюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану 2020 року, який забезпечив перевагу олігархам, а не рядовим платникам податків. Олігархічні корпорації заощадили в 2020-му, заплативши менше податків. Все це призвело до дефіциту в проєкті бюджету на 2021. У 2020 році дефіцит бюджету зріс з 96 млрд гривень до 298 млрд, оскільки держава отримала на 146 млрд гривень менше податків, ніж планувало. У 2020 році в Україні зібрали 851 млрд гривень податків", – йдеться в статті KyivPost з посиланням на слова ексглави ДПС Верланова.

Податкова нерівність і невиконання плану оподаткування в 2020-му призвело до розширення тіньової економіки. Коли платники податків вважають систему несправедливою, вони переходять в тінь і уникають сплати податків. Тіньова економіка становить не менше 30% реальної і заважає справедливій ​​ринковій конкуренції через демпінг,

– зазначив Сергій Верланов.

На його думку, податківці повинні вирішити цю проблему, якщо вони хочуть чесного діалогу з платниками податків. Податківцям слід збудувати довірчі відносини з платниками податків. А це неможливо, коли уряд відкрито використовує їхні кошти неналежним чином.

"Близько 80% з 65-мільярдного фонду боротьби з коронавірусною кризою витрачено не на медичне обладнання для лікарень і тести для боротьби з епідемією. Гроші пішли на ремонт і будівництво доріг. Як українцям терпіти витрату їх податків на будівництво доріг, коли в лікарнях не вистачає обладнання? Ключ до функціональної податкової служби – це побудова довіри, а не доріг", – вважає Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, ексглава ДПС Сергій Верланов оцінив роботу податкової в 2020 році максимум на "трійку".