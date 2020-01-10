Верланов: Налоговая оштрафовала нелегальные АЗС на почти 100 миллионов гривен

По фактам незаконного оборота топлива из 13 декабря 2019 года по 8 января 2020 года Государственная налоговая служба насчитала 99,185 миллионов грн штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ДПС выявлено 25 случаев неучтенного топлива. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 миллионов грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4.891 миллионов грн. В общем за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 миллионов грн", – говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, за указанный период работники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установили 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложено штрафов на сумму 11,75 млн грн ). Кроме того, по факту безлицензионного производства топлива налоговая наложила штраф на еще одного нарушителя в размере 1 млн грн.

Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива,

– прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава налоговой отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет выявлять и прекращать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.