Верланов о перевыполнении доходов: Налоговая будет выполнять свою работу еще эффективнее

В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд госбюджета на 2,5 млрд грн, или 7,1%.

Общие же доходы, за администрирование которых отвечает ГНС, составили 37,1 млрд грн. Об этом информирует ГНС.

"В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы продемонстрировали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, так держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее", – в связи с этим заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8,0 млрд грн, больше, чем в феврале 2019 г.

Отмечается, что в прошлом месяце главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Они составили 20,8 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или 9,8 %, больше, чем в феврале 2019 года.

Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы из спирта (142,2%), ликеро-водочной продукции (111,3%), пива (127,0%) и табачных изделий (100%).

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Сергея Верланова за отличную работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.