15:44
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Верланов о перевыполнении доходов: Налоговая будет выполнять свою работу еще эффективнее

      - Читати новину українською

      В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд госбюджета на 2,5 млрд грн, или 7,1%.

      Общие же доходы, за администрирование которых отвечает ГНС, составили 37,1 млрд грн. Об этом информирует ГНС.

      "В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы продемонстрировали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, так держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее", – в связи с этим заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

      Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8,0 млрд грн, больше, чем в феврале 2019 г.

      Отмечается, что в прошлом месяце главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Они составили 20,8 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или 9,8 %, больше, чем в феврале 2019 года.

      Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы из спирта (142,2%), ликеро-водочной продукции (111,3%), пива (127,0%) и табачных изделий (100%).

      Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Сергея Верланова за отличную работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      сегодня
      Теги: Бюджет Финансы Государственная налоговая служба Сергей Верланов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
      Марта Вересюк
      сегодня , 15:00 Выборы в Словакии: триумф "обычных людей" и чего ждать Европе?
      Борис Немировський
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 14:10 Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      Альона Захарова
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук