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      Верланов: В прошлом году налоговая предотвратила хищение более 6 млрд грн НДС из бюджета

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      Государственная налоговая служба, по крайней мере на уровне его руководства – это коллектив честных, порядочных профессионалов.

      Благодаря его усилиям заработал эффективный механизм правительства для борьбы с минимизационными схемам с НДС, а именно обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (ПН/РК).

      Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации обновленной системы, которая состоялась 27 февраля во Государственной налоговой службе.

      "Коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил эту операцию ... Украинское правительство защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному. Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      По словам главы правительства, сделки с налогом на добавленную стоимость – это многолетняя проблема в Украине. Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно.

      Со своей стороны председатель ГНС Сергей Верланов пояснил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно будет обеспечивать соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса.

      "Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации при возмещении налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", – заявил Сергей Верланов.

      По словам главы ГНС, система мониторинга налоговых рисков уже продемонстрировала свою действенность, ведь в прошлом году с ее помощью удалось предотвратить хищение более 6 млрд грн из украинского бюджета.

      "В прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд грн (0,56% от общего количества). После рассмотрения, зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд гривен. То есть более 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы этому предотвратили", – отметил Сергей Верланов.

      Кроме того, председатель ГНС на совещании с участием премьер-министра сообщил, что, по предварительным данным, налоговая выполняет план по поступлениям в государственный бюджет по итогам февраля.

      Напомним, Государственная налоговая служба продолжает серию публикаций информационных писем. Подробнее об изменениях в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, а также о том, что делать субъекту хозяйствования, если его НН/РК заблокирован, можно прочитать по этой ссылке.

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      Теги: Деньги Сергей Верланов Государственная налоговая служба НДС
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