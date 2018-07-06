Вернидуб не получит наказание за сравнение ТК "Футбол" с нацистами

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ закрыл дело против главного тренера "Зари".

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, опубликовав копию постановления.

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КДК ФФУ признал дело недостаточно обоснованным по существу. Но у ТК "Футбол" есть пять дней для подачи апелляции в Апелляционный комитет ФФУ.

Как известно ранее, Юрий Вернидуб на пресс-конференции после матча 30-го тура против "Шахтера" (1:2) сравнил деятельность ТК "Футбол" с Йозефом Геббельсом, пропагандистом Германии времен нацизма. За это телеканал подал иск в ФФУ.

После заявления Вернидуба телеканал сообщил информацию, что "Зари" "Динамо" пообещало миллион долларов, если та отберет очки у "Шахтера". В свою очередь, "Заря" заявляла о намерении обратиться в суд за клевету.