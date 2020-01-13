Верно ли Украина отреагировала на сбивание самолета в Иране: в "Слуге народа" оценили действия

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что действия украинской власти и правоохранителей в деле о сбитии украинского самолета в Иране стоит оценивать по результатам. По ее словам, первым результатом является то, что Иран признал свою ответственность за сбивание самолета.

Еще одним результатом является то, что менее чем за сутки была собрана команда высококлассных специалистов из разных ведомств, которых отправили на место катастрофы. Об этом Евгения Кравчук рассказала в эфире проекта "После всего" 24 канала.

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Кстати, часть этих специалистов уже завтра возвращаются в Украину. Я думаю, что от них будет какая-то дополнительная информация. В то же время большая часть так и останется в Тегеране – они прилетят вместе с бортом, когда получат тела погибших украинцев,

– рассказала народная избранница.

Она убеждена, что признание сбития Ираном самолета стало результатом именно работы украинской комиссии экспертов. По ее словам, сами украинские эксперты не нашли прямых доказательств этого, потому что им препятствовали.

"Обратите внимание, что специалистов других стран даже не допустили. Только сегодня прилетели канадские эксперты, которым просто не давали визу. Фактически, дипломатическая помощь президента Украины дала возможность шаг за шагом отстаивать эту версию и находить доказательства. Именно их работа дала результат, что уже некуда было деваться", – заявила Кравчук.

По ее убеждению, если бы украинские следователи не предоставили прямых доказательств, то признание вины Тегерана могло бы затягиваться на долгие годы. Как пример она вспомнила, как в похожей истории Ливия чуть ли не 15 лет отказывалась признавать свою вину.