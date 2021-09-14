Вернулся из тюрьмы и обокрал племянницу: на Харьковщине задержали наглого рецидивиста

В Купянском районе Харьковщины 10 сентября правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в ограблении собственной племянницы. Он незадолго до этого только закончил отбывать наказание за совершение другого преступления.

Потерпевшая жила с ребенком в доме своего дяди, пока тот был в тюрьме. Однако он приехал и продал большинство ее вещей.

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Вынес даже посуду

36-летняя жительница села Ковшаровка обратилась в полицию 2 августа. Она сообщила, что у нее украли бытовую технику, кухонные принадлежности и детские вещи.

Следователи начали искать злоумышленника и им оказался 49-летний дядя этой женщины. По мнению правоохранителей, он похитил вещи из квартиры, пока женщины не было дома, а потом продал их.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители объявили задержанному подозрение по статье о краже совершенной повторно или по предварительному сговору лиц. Если его вину смогут доказать в суде, мужчина снова может направиться в тюрьму на 5 лет.

Расположение села Ковшаровка, где произошло ограбление / Карта google