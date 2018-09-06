Вернулся бы в "Динамо"? Думаю да, – Роман Зозуля

Роман Зозуля этим летом некоторое время был свободным агентом, но в итоге решил продлить соглашение с "Альбасете", который играет в испанской Сегунде.

Украинец Зозуля признался, что не прочь вернуться в топ-клуб УПЛ.

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"Я думал о смене клуба в межсезонье, но те варианты, которые были, меня не устраивали. Вернулся я бы в "Динамо"? Не знаю, пусть звонят, будем разговаривать. Думаю, вернулся бы", – рассказал Роман Зозуля в интервью FootballHub.

Напомним, что 28-летний Зозуля является воспитанником киевлян и находился в системе клуба до перехода в "Днепр" в 2011 году. В целом на его счету 6 голов в 51 матче за первую команду "Динамо".

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