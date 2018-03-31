"Вернулся": появились подробности операции на сердце Шварценеггера
Сейчас звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер находится в стабильном состоянии. Кроме того, первыми его словами после операции на сердце была шутка.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дэниел Кетчелл в комментарии The Washington Post.
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Так, по его словам, Шварценеггер после медицинского вмешательства сказал "Я вернулся", ссылаясь на один из самых известных эпизодов в мировом кино с его участием. Заметим, что в фильме "Терминатор 2" его герой прощался с миром словами "Я вернусь".
Кроме того, Кетчелл обнародовал детали операции.
В 1997 году ему меняли клапан на сердце, но он не может работать постоянно и отжил свое. Поэтому актер решил заменить его на менее инвазивный клапан катетера. Все это время рядом с ним находилась команда, осуществляющая операции на открытом сердце, но не спешите волноваться. Они часто бывают в таких ситуациях, чтобы подстраховать, если что-то пойдет не так,
– отметил пресс-секретарь.
При этом он добавил, что в итоге все прошло успешно и пульмонический клапан был заменен.
"Сейчас идет период реабилитации и его состояние стабильно", – резюмировал Кетчелл.
Напомним, ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.