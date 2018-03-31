"Вернулся": появились подробности операции на сердце Шварценеггера

Сейчас звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер находится в стабильном состоянии. Кроме того, первыми его словами после операции на сердце была шутка.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дэниел Кетчелл в комментарии The Washington Post.

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Так, по его словам, Шварценеггер после медицинского вмешательства сказал "Я вернулся", ссылаясь на один из самых известных эпизодов в мировом кино с его участием. Заметим, что в фильме "Терминатор 2" его герой прощался с миром словами "Я вернусь".

Кроме того, Кетчелл обнародовал детали операции.

В 1997 году ему меняли клапан на сердце, но он не может работать постоянно и отжил свое. Поэтому актер решил заменить его на менее инвазивный клапан катетера. Все это время рядом с ним находилась команда, осуществляющая операции на открытом сердце, но не спешите волноваться. Они часто бывают в таких ситуациях, чтобы подстраховать, если что-то пойдет не так,

– отметил пресс-секретарь.

При этом он добавил, что в итоге все прошло успешно и пульмонический клапан был заменен.

"Сейчас идет период реабилитации и его состояние стабильно", – резюмировал Кетчелл.

Напомним, ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.