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      Вернут ли "Приватбанк" Коломойскому: Гончарук сделал важное заявление

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      Вернут ли "Приватбанку" Коломойскому / Коллаж 24 канала

      Инициированный правительством законопроект о запрете возвращать банки бывшим владельцам не направлен против "Приватбанка".

      Об этом заявил премьер Алексей Гончарук в эфире ICTV и пояснил, документ не касается конкретных лиц.

      К слову: В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

      "Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду законы, которые направлены против конкретных лиц или конкретных банков", – отметил премьер.

      По словам премьера, ранее десятки банков были выведены с рынка по причине неплатежеспособности и имеют задолженность более 500 миллиардов гривен. Через суды экс-собственники пытаются вернуть себе собственность, а такие действия могут навредить экономике.

      К слову, 11 декабря Кабмин подал в парламент законопроект, который должен урегулировать вывода с рынка неплатежеспособных банков и не позволить возвращать их ексвласникам. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк": коротко о главном

      – 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      – Экс-собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).

      – Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      – 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

      – Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Банки Алексей Гончарук Приватбанк Игорь Коломойский Законодательство Кабинет Министров Украины
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