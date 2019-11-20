Вернут ли проспекту имя Жукова: в Харькове проводят общественное обсуждение

Харьковский горсовет объявил об общественном обсуждении переименования проспекта Григоренко в имени маршала Жукова. Местные власти решили его провести после решения Харьковского окружного административного суда, согласно которому переименование признали незаконным.

Обсуждение проходит в электронном виде и продлится до 18 декабря, сообщили на сайте Харьковского горсовета.

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Желающие также могут проголосовать за или против переименования.

Сейчас свое мнение высказали 102 человека. 85% из них – против присвоения проспекту имени Жукова.



На сайте Харьковского горсовета продолжается голосование / city.kharkov.ua

О результатах обсуждения горсовет сообщит до конца года.

О спорах по переименованию

В мае 2016 года председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках политики декоммунизации. Согласно ему переименовали станцию ​​метро "Маршала Жукова" на "Дворец спорта", а одноименный проспект – на имени Петра Григоренко.

В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронную петицию с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. За возврат прежнего названия выступал в том числе и мэр Харькова Геннадий Кернес. А также ветеранские организации города. Их аргументом было то, что участвовал в освобождении Украины от нацистов и неоднократно бывал в Харькове.

В июне городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В сентябре Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск депутатов разных уровней и отменил переименование проспекта Григоренко на имени Жукова. Среди причин – не было проведено общественное обсуждение предложенного переименования и нарушена процедура.

Харьковский горсовет подал апелляцию. В начале ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту.

Кто такой маршал Жуков?

Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза.



Во время Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом.



Однако его личность – неоднозначна. По мнению многих экспертов, полководец ни ценил жизнь своих солдат. Историки писали о нем: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".



Жуков также возглавлял военные учения советской армии с применением на Тоцком полигоне в Оренбургской области ядерного оружия, имевшие роковые последствия.

Генерал Жуков известен своей жестокостью