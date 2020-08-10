Отпуск человеку обязательно нужен. Длительный промежуток времени без отдыха может привести к первой стадии выгорания.

Человеку может казаться, что у него много сил, энергии, однако это движение инерции. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала психотерапевт Дарья Селиванова.

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Как возвращаться из отпуска

Психотерапевт объяснила, что нужно давать себе время на отдых от отдыха. Стоит остаться дома хотя бы день-два после возвращения из путешествия, чтобы настроиться, переключиться и подготовиться к работе.

Я рекомендую, уходя в отпуск, максимально большое количество задач, которые вы выполняете, делегировать на кого-то. Чтобы вы знали, что вопрос без вас под контролем,

– рассказала Дарья Селиванова.

"Не стоит употреблять очень много тяжелой пищи и алкогольных напитков в последний день отпуска. У нас есть черта – "давайте в последний день гульнем на полную". Однако на самом деле нужно бережно относиться к своему организму и стараться минимизировать количество вредной пищи и алкогольных напитков перед тем, как выходить на работу", – добавила Селиванова.

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Она порекомендовала делать периоды информационного детокса. Максимально выключать мессенджеры, соцсети на время отпуска. Для того, чтобы отдохнуть от этого темпа и ритма, в котором живет человек 24 часа в сутки в обычной жизни.