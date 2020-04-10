Вероятно на это время закроют все магазины, – мэр Ивано-Франковска о комендантский час

В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях хотят ввести комендантский час, который будет действовать в выходные дни. Все из-за резкого увеличения больных COVID-19 в этих регионах. Руководители ОГА объяснили, что хотят, в частности, предотвратить массовое скопление людей на Вербное воскресенье и Пасху.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире 24 канала пояснил, что такие меры необходимы для украинцев.

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"Мы знаем, что идет Вербное воскресенье, поэтому есть угроза дальнейшего распространения вируса", – сказал Марцинкив.

Все детали введения комендантского часа обсудят сегодня главы определенных облгосадминистраций.

Речь идет даже о том, чтобы с субботы до утра понедельника закрыть все магазины и ввести полное ограничение. Действительно это сделают – будут решать сегодня,

– рассказал городской голова.

По его словам, люди могут больше выходить на улицу через хорошую погоду, именно поэтому надо ввести максимальные карантинные ограничения. Однако Марцинкив также подчеркнул, что многое зависит именно от сознания людей – они должны понимать угрозу для себя и родных.

Справка. В Ивано-Франковске уже зафиксировали 220 случаев заражения COVID-19. В частности, 5 из них – летальные.

Руслан Марцинкив рассказал, что определенная часть жителей Ивано-Франковской области до сих пор продолжает ходить в церковь.

Вчера мы собрали всех священнослужителей и епископов. Была четкая рекомендация от них оставаться дома и слушать службу онлайн. Поэтому я благодарю наших властей за понимание,

– отметил городской голова.

"Один из старейших священников сказал, что уже было время, когда церковь была запрещена. Тогда мы сидели у радио, освящали кулич и ели. Поэтому ничего плохого в этом нет. Надо слушать наших старших отцов, которые действительно вышли из подполья", – сказал Марцинкив.

Что такое комендантский час? Запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.



Запрет выходить на улицу чаще всего распространяется на вечерний и ночной период времени.