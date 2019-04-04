Ролик с вызовом Зеленского мог быть сделан еще до первого тура выборов, – эксперт

В видеообращении к Порошенко с вызовом на стадион НСК "Олимпийский" на дебаты, Владимир Зеленский заявил, что кандидаты в президенты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Об этом рассказал политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

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"Я не очень понимаю эту логику, это что в связи с постом? Или они в ДТП попали? В чем проблема? У меня просто складывается впечатление, что это видео (отрывок о том, что нужно пройти психологическую экспертизу, – 24 канал) было заготовлено еще до первого тура президентских выборов", – сказал эксперт.

Солонтай считает, что это была заготовка, так как Зеленский говорит, что все кандидаты должны пройти тест, но ведь их только двое.

Это что обвинение в том, что Порошенко выпивает? Мне кажется, что это какой-то абсурд. Путать несколько случаев, когда Порошенко где-то на застолье, с тем, что Порошенко выпивает – это странно. Мне кажется, что это частичка из ролика, который готовился к первому туру, и который переделали ко второму туру выборов,

– подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что не видит ничего плохого в том, если президент решит выпить немного алкоголя перед тем, как выходить на трибуну, так сказать, для хорошего тонуса.

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