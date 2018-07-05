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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вероятного организатора нападения на ромов суд оставил под стражей

14 Читати новину українською
Лагерь ромов
Лагерь ромов / tsn.ua

В четверг, 5 июля, Апелляционный суд во Львове оставил без изменений меру пресечения предполагаемому организатору нападения на ромов.

Адвокаты арестованного 20-летнего Андрея Тычки просили изменить содержание под стражей без права внести залог на домашний арест, на поруки родителей или под личное обязательство.

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"Человек раскаивается и смысла совершать любые неправомерные действия у него больше нет, вещественные доказательства собраны по делу, поэтому не вижу необходимости держать его под стражей", – отметил адвокат подозреваемого в нападении Иван Яцишин.

Учитывая, что основания, которые были для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжают существовать. Это, в частности, сокрытие от досудебных расследований или суда, незаконное влияние на других участников уголовного производства, в том числе, экспертов, потерпевших и свидетелей,
– сказал прокурор Юрий Матлах.

Львовский апелляционный суд решил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Андрею Тычке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Видео комментария адвоката подсудимого и прокурора

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова Судьи Ромы
Источник: 24 канал
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