Вероятного организатора нападения на ромов суд оставил под стражей

В четверг, 5 июля, Апелляционный суд во Львове оставил без изменений меру пресечения предполагаемому организатору нападения на ромов.

Адвокаты арестованного 20-летнего Андрея Тычки просили изменить содержание под стражей без права внести залог на домашний арест, на поруки родителей или под личное обязательство.

Читайте также: Полиция усилила защиту ромов в Закарпатье: представитель общины рассказал детали

"Человек раскаивается и смысла совершать любые неправомерные действия у него больше нет, вещественные доказательства собраны по делу, поэтому не вижу необходимости держать его под стражей", – отметил адвокат подозреваемого в нападении Иван Яцишин.

Учитывая, что основания, которые были для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжают существовать. Это, в частности, сокрытие от досудебных расследований или суда, незаконное влияние на других участников уголовного производства, в том числе, экспертов, потерпевших и свидетелей,

– сказал прокурор Юрий Матлах.

Львовский апелляционный суд решил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Андрею Тычке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Видео комментария адвоката подсудимого и прокурора

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.