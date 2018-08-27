Вероятные соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

В четверг, 30 августа, в Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Пока не все команды еще обеспечили себе место в главном клубном турнире Европы (в том числе и "Динамо"), однако 26 команд уже известны. Среди них и "Шахтер". И уже сейчас можно сказать, с какими командами имеет шанс встретиться Украинский клуб.

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"Горняки" попали во вторую корзину. Поэтому точно не сыграют с английскими "Манчестер Юнайтедом" и "Тоттенхэмом", итальянскими "Наполи" и "Ромой", а также немецкой "Боруссией" (Дортмунд) и португальский "Порту".

Зато из первой корзины им могут выпасть довольно грозные соперники. Напомним, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – мадридские "Реал" и "Атлетико" соответственно, а также чемпионы шести страны, самые высокие в рейтинге УЕФА – Испании, Германии, Англии, Италии, Франции и России (Украина в этом рейтинга на 8-м месте). Поэтому, кроме двух названных клубов, "Шахтер" может сыграть с испанской "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Сити", итальянским "Ювентусом" или французским ПСЖ. Так как украинские и российские клубы разводят при жеребьевке, то с "Локомотивом" "Шахтер" в одну группу не попадут.

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Из третьей корзины среди вероятных соперников – немецкий "Шальке", "Лион" и "Монако". Там же есть и российский ЦСКА, но здесь та же ситуация, что и с "Локомотивом".

Грозный соперник из четвертой корзины – итальянский "Интер". Также там есть турецкий "Галатасарай", бельгийский "Брюгге" и немецкий "Хоффенхайм"

Стоит добавить, что неизвестно, в каких корзинах будут три клуба. Среди них и "Ливерпуль", который может быть во второй или третьей корзине (в зависимости, еще клубы пройдут в групповой турнир). В то время испанская "Валенсия" и чешская "Виктория" попадут в третью или четвертую корзину, затем – тоже среди вероятных соперников "Шахтера".

Напомним, первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 18-19 сентября.

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