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      Вероятный агент Кремля и планы по Украине: в деле Манафорта появились красноречивые детали

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      Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с вероятным агентом Кремля
      Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с вероятным агентом Кремля / Фото из открытых источников

      Бывший политтехнолог Трампа Пол Манафорт передавал вероятному агенту российской разведки данные соцопросов в США и обсуждал с ним "мирный план" по Украине.

      Это подтверждают документы расследования спецпрокурора Мюллера, пишет CNN.

      Читайте также: Суд над Манафортом: известны детали расследования о его деятельности в Украине

      Так, спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта в передаче данных соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику.

      Следствие установило, что тот был руководителем киевского офиса компании Манафорта. Его также подозревают в связях с российской разведкой.

      Согласно документам, Манафорт встречался с Килимником в Мадриде. Впоследствии его представитель заявил, что встреча состоялась в феврале 2017 года – уже после избрания Трампа президентом.

      Со своей стороны, защитники Манафорта отвергают, что тот врал следствию относительно своих встреч с Килимником. Они настаивают, что политтехногол не помнит все детали предвыборной кампании 2016 года.

      Кроме того, известно, что Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине. Таким образом политтехнолог мог повлиять на позицию республиканцев в вопросе украинского конфликта.

      Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктах обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      ДЕЛО МАНАФОРТА: ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Расследования Пол Манафорт
      Источник: 24 Канал
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