Вероятный импичмент Трампу: посол США в ЕС заявил о давлении на Украину по указанию президента

Посол Соединенных Штатов в Европейском Союзе Гордон Сондленд утверждает, что президент США Дональд Трамп дал прямое указание работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить официальный Киев начать дело против Джо Байдена.

Сондленд во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте заявил о прямом указании президента США Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани. Цель такого шага – заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

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"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: было ли "quid pro quo?" (Услуга за услугу – 24 канал). Как я уже говорил ранее, касательно телефонного звонка Белого дома и заседания Белого дома, то ответ – да", – отметил дипломат.

Сондланда вместе с другими должностными лицами называли частью теневой внешнеполитической операции с давления на Украину по расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера. Во время слушания по импичменту Трампа посол США в ЕС подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

Секретарь Перри, посол Волкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента,

– отметил он.

По его словам, тогда он не знал о планах Джулиани в отношении Украины, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним. В то же время Сондленд подчеркнул, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", – добавил дипломат.

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Что известно о процедуре импичмента Трампу: коротко

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПРОЦЕДУРЫ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПУ: