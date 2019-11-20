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      Вероятный импичмент Трампу: посол США в ЕС заявил о давлении на Украину по указанию президента

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      Гордон Сондленд / Getty Images

      Посол Соединенных Штатов в Европейском Союзе Гордон Сондленд утверждает, что президент США Дональд Трамп дал прямое указание работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить официальный Киев начать дело против Джо Байдена.

      Сондленд во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте заявил о прямом указании президента США Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани. Цель такого шага – заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

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      "Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: было ли "quid pro quo?" (Услуга за услугу – 24 канал). Как я уже говорил ранее, касательно телефонного звонка Белого дома и заседания Белого дома, то ответ – да", – отметил дипломат.

      Сондланда вместе с другими должностными лицами называли частью теневой внешнеполитической операции с давления на Украину по расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера. Во время слушания по импичменту Трампа посол США в ЕС подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

      Секретарь Перри, посол Волкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента,
      – отметил он.

      По его словам, тогда он не знал о планах Джулиани в отношении Украины, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним. В то же время Сондленд подчеркнул, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

      "Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", – добавил дипломат.

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      Что известно о процедуре импичмента Трампу: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
      • К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПРОЦЕДУРЫ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПУ:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США
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