Между собой, в частности, дрались сержант Максим Калиняк и заместитель начальника Управления Вячеслав Маслюк. Последний признал, что был конфликт, но отрицает избиение.

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Позиция Вячеслава Маслюка

Версия начальника значительно отличается от версии его подчиненного. По его словам, в коридоре сначала их было только двое: Маслюк и Калиняк. Сержант стоял посреди коридора, снимал видео и "игрался телефоном".

Я взял его за телефон, и говорю: "Уберите телефон и отойдите в сторону". После чего полицейский схватил меня. Я попытался его оттолкнуть, а он говорит: "Это нападение на полицейского". Потом он попытался меня задержать. Скажите мне, за что? Что я сделал? Я его не бил,

– пояснил Вячеслав Маслюк.

Правда, начальник в довольно размыто все же отметил, что они "не дрались, а боролись". После их разняли еще двое сотрудников отдела кадров.

Один из руководителей Патрульной полиции Днепропетровской области также считает себя потерпевшим. Он заявляет, что у него плохо функционирует фаланга указательного пальца, якобы есть сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Версия Максима Калиняка: продолжение

После драки он ехал в больницу в карете скорой помощи и снимал видео. Максим Калиняк заявляет, что инцидент – это не просто драка, а групповое нападение. Он назвал имена двух обидчиков и добавил, что сможет их узнать.

На следующий день после драки вышло новое видео. Здесь герой уже говорит на украинском, показывает, что лежит под капельницей. Но выражает желание дать показания на полиграфе, если и нападающий согласится на такой формат.

Комментировать видео Маслюка он отказался. Однако, несмотря на маску на лице, видно, что он не соглашается с версией своего предполагаемого обидчика.

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