Спал с девушкой и защищался от ее парня: версия подозреваемого в убийстве харьковской пары
В Харькове 2 мая обнаружили убитыми 29-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. Впоследствии задержали подозреваемого. На суде он сказал, что на самом деле лишь защищался от ревнивого мужчины, который убил любимую из-за измены.
Источник:"Объектив"
Молодому мужчине начали избирать меру пресечения 5 мая. Однако на суде задержанный сказал, что девушку убил ее парень.
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Заседание суда, где избирают меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве / Фото "Объектива"
Больше о суде
Перед судом предстал студент, которому примерно 22 года (родился в 1999 году). Прокуратура настаивает на том, что парня нужно взять под стражу.
Подозреваемый в убийстве харьковской пары на суде / Фото "Объектива"
Прокурор Салтовского района Харькова заявила, что в доме подсудимого нашли вещественные доказательства. Однако она не рассказала, какие именно.
Адвокат говорит с подозреваемым в убийстве / Фото "Объектива"
Какова версия подсудимого
- Адвокат подозреваемого сообщил, что парень не признает своей вины в двойном убийстве.
- По его словам, у них с умершей девушкой была интимная связь.
- Их застал с поличным ее партнер, который и убил свою сожительницу.
- Впоследствии мужчина набросился на ее любовника, однако тот оказал сопротивление и убил его.
Подозреваемый в убийстве студент читает документ / Фото "Объектива"
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