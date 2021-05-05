В Харькове 2 мая обнаружили убитыми 29-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу. Впоследствии задержали подозреваемого. На суде он сказал, что на самом деле лишь защищался от ревнивого мужчины, который убил любимую из-за измены.

Молодому мужчине начали избирать меру пресечения 5 мая. Однако на суде задержанный сказал, что девушку убил ее парень.

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Заседание суда, где избирают меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве / Фото "Объектива"

Больше о суде

Перед судом предстал студент, которому примерно 22 года (родился в 1999 году). Прокуратура настаивает на том, что парня нужно взять под стражу.



Подозреваемый в убийстве харьковской пары на суде / Фото "Объектива"

Прокурор Салтовского района Харькова заявила, что в доме подсудимого нашли вещественные доказательства. Однако она не рассказала, какие именно.



Адвокат говорит с подозреваемым в убийстве / Фото "Объектива"

Какова версия подсудимого

Адвокат подозреваемого сообщил, что парень не признает своей вины в двойном убийстве.

По его словам, у них с умершей девушкой была интимная связь.

Их застал с поличным ее партнер, который и убил свою сожительницу.

Впоследствии мужчина набросился на ее любовника, однако тот оказал сопротивление и убил его.



Подозреваемый в убийстве студент читает документ / Фото "Объектива"

Обратите внимание! Мертвой пару нашла мать убитого, которая пришла проведать сына. Трагедия случилась в доме на улице Дружбы Народов. У обоих тел было много ножевых ранений.