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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Версия следствия нас шокировала, – реакция "Украинской Правды" на новый виток в деле Шеремета

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      На новую информацию об убийстве Шеремета отреагировали в УП / Коллаж 24 канала

      В редакции "Украинской Правды" отреагировали на новые подробности по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он вел в издании собственный блог и находился в отношениях вместе с редактором-основателем УП Еленой Притулой.

      Так, главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева написала на своей фейсбук-странице, как коллеги Шеремета восприняли новую информацию от следователей по делу о его убийстве.

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      Мы с большой надеждой смотрели сегодняшний брифинг по расследованию дела нашего коллеги, журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. С момента его убийства прошло уже более 3 лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала,
      – подчеркнула она.

      Так, Мусаева говорит: к изложенной на брифинге МВД информации в редакции относятся очень осторожно. Все изложенные факты собираются детально анализировать, потому что не хотят, чтобы в деле имели место хотя бы какие-то манипуляции.

      Кроме того, она добавила: брифинг вызвал ряд вопросов, на которые ответов у правоохранителей не нашлось.

      О каких вопросах идет речь:

      • Кто может быть заказчиком этого убийства?

      "Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов", – говорит редактор "Украинской Правды".

      • Какими были мотивы заказчиков?

      "Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга – дестабилизация политической ситуации в Украине – не была достигнута", – добавляет Мусаева.

      • Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время?

      "Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?" – спрашивает она.

      Кроме того, редакция "Украинской Правды" просит всех, кому известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были озвучены в качестве подозреваемых, их предоставить.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Журналисты СМИ
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