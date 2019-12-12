Версия следствия нас шокировала, – реакция "Украинской Правды" на новый виток в деле Шеремета

В редакции "Украинской Правды" отреагировали на новые подробности по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он вел в издании собственный блог и находился в отношениях вместе с редактором-основателем УП Еленой Притулой.

Так, главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева написала на своей фейсбук-странице, как коллеги Шеремета восприняли новую информацию от следователей по делу о его убийстве.

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Мы с большой надеждой смотрели сегодняшний брифинг по расследованию дела нашего коллеги, журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. С момента его убийства прошло уже более 3 лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала,

– подчеркнула она.

Так, Мусаева говорит: к изложенной на брифинге МВД информации в редакции относятся очень осторожно. Все изложенные факты собираются детально анализировать, потому что не хотят, чтобы в деле имели место хотя бы какие-то манипуляции.

Кроме того, она добавила: брифинг вызвал ряд вопросов, на которые ответов у правоохранителей не нашлось.

О каких вопросах идет речь:

Кто может быть заказчиком этого убийства?

"Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов", – говорит редактор "Украинской Правды".

Какими были мотивы заказчиков?

"Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга – дестабилизация политической ситуации в Украине – не была достигнута", – добавляет Мусаева.

Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время?

"Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?" – спрашивает она.

Кроме того, редакция "Украинской Правды" просит всех, кому известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были озвучены в качестве подозреваемых, их предоставить.

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