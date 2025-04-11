В течение недолгого полета у вертолета отвалилась лопасть, после его тот начал стремительно падать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News и соцсети.

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Падение вертолета в Гудзон попало на видео

В Нью-Йорке произошла авиакатастрофа с участием вертолета. Всего через 15 минут с момента подъема в воздух у него отпала лопасть, после чего транспорт стремительно полетел вниз в реку.

В результате этого погибло 6 человек, в том числе дети, которые были пассажирами. Это абсотно все, что были в вертолете. Из них 4 погибли сразу, другие же не пережили полученные травмы и умерли впоследствии.

В сети появилось видео аварии.

Вертолет падает в реку Гудзон в Нью-Йорке: смотрите видео

Президент США Дональд Трамп назвал аварию "ужасной" в посте в Truth Social и сказал, что "кадры аварии ужасны". Он выразил соболезнования родным и друзьям погибших.

Очевидцы также сняли то, как тонет вертолет. На кадрах видно, что после падения в воду он перевернулся вверх дном.