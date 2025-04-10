Появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке
- В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибло 6 человек – все, что были в транспорте.
- Видео авиакатастрофы показывает, как вертолет стремительно падает в воду после потери лопасти.
В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибло 6 человек – все, что были в транспорте. В сети публикуют видео авиакатастрофы.
В течение недолгого полета у вертолета отвалилась лопасть, после его тот начал стремительно падать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News и соцсети.
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Падение вертолета в Гудзон попало на видео
В Нью-Йорке произошла авиакатастрофа с участием вертолета. Всего через 15 минут с момента подъема в воздух у него отпала лопасть, после чего транспорт стремительно полетел вниз в реку.
В результате этого погибло 6 человек, в том числе дети, которые были пассажирами. Это абсотно все, что были в вертолете. Из них 4 погибли сразу, другие же не пережили полученные травмы и умерли впоследствии.
В сети появилось видео аварии.
Вертолет падает в реку Гудзон в Нью-Йорке: смотрите видео
Президент США Дональд Трамп назвал аварию "ужасной" в посте в Truth Social и сказал, что "кадры аварии ужасны". Он выразил соболезнования родным и друзьям погибших.
Очевидцы также сняли то, как тонет вертолет. На кадрах видно, что после падения в воду он перевернулся вверх дном.