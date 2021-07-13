Частный вертолет снес кемпинг под Одессой: почти влетел в людей – видео

Под Одессой вертолет снес кемпинг на пляже, где в этот момент были люди. Он приземлялся на гору возле пляжа, и потоки воздуха начали разбрасывать все, что было не закреплено.

Видео этого инцидента сняли в Грибовке и обнародовали 11 июля. Там видно, что транспорт приземлился на горе, которая совсем недалеко от людей.

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Вертолет садится на гору возле кемпинга: видео Юлии Цуп

В одной из палаток был мальчик

Несколько киевлян приехали отдохнуть на пляже. Там расставили палатки, зонты и прочее кемпинговое снаряжение. В определенный момент они увидели, что рядом идет на посадку вертолет UR-ICH.

Сообщают, что этот вертолет является частным. Он, вероятно, принадлежит главе фармкомпании "Интерхим" Анатолию Радеру.

От потока ветра у наших соседей палатки сравнял с землей. В одной из них был мальчик, которого ударили крепления. Придя в себя, побежали на гору к горе-пилоту, но не услышали от него извинения, за то, что чуть не искалечил людей.

– рассказала киевлянка Юлия Цуп.

Также она добавила, что люди не получили и материального возмещения за порванные палатки. Компания думала оттуда уже уезжать, однако смогли накрыть порванные палатки тентом.

Последствия приземления вертолета на пляж: видео Юлии Цуп